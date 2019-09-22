البورصة تنخفض 2.7% مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.71% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 14343 نقطة. بينما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.43%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة طفيفة 0.02% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 14724 نقطة.

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