هادي يطالب بمزيد من اليقظة لاستعادة باقي مناطق اليمن

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن صفحة الميليشيا والانقلاب في بلاده ستُطوى دون رجعة، وستتم استعادة مؤسسات الدولة، ويعود اليمن فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي.

ووجّه هادي بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف، لاستكمال استعادة باقي المناطق من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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يأتي ذلك فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.

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وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، السبت، إن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، موضحا أن الميليشيات الحوثية تستخدم هذه المواقع والتحصينات كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني بالصفراء.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

المصدر: – قناة العربية