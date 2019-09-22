كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج تقمع احتجاجات المطار بعد الاشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج موقعها في محطة السكك الحديدية الرئيسية التي تخدم المطار، اليوم الأحد، لمنع احتجاج جديد مناهض للحكومة يستهدف السفر الجوي بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة في الشوارع في الأراضي التي تحكمها الصين.

واستهدف المتظاهرون المطار من قبل، واحتلوا قاعة الوصول، وسدوا الطرقات القريبة وأضرموا حرائق الشوارع في بلدة تونج تشونج المجاورة، وابتعدوا عن محطة المترو.

وقالت هيئة المطار، إن المطار السريع الذي ينقل الركاب تحت الميناء وعبر سلسلة من الجسور إلى المطار، الذي تم بناؤه على أرض مستصلحة حول جزيرة نائية، كان يسمح فقط للركاب بالركوب في وسط مدينة هونج كونج وليس في شبه جزيرة كولون.

وسمح فقط للأشخاص الذين يحملون تذاكر الطيران بدخول المحطة. وتأثرت خدمات الحافلات أيضًا.

وأَافت الهيئة، في بيان: "هناك مكالمات عبر الإنترنت لاستخدام بطاقات الصعود المزيفة أو تذاكر الطيران المزيفة أو معلومات حجز الرحلة المزيفة لدخول المباني الطرفية ... تذكر سلطة المطار، أن مثل هذا السلوك يمكن أن يكون بمثابة تزوير أو استخدام أداة مزيفة".

وقال مسافر، متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا من كندا، إنه لا يواجه مشكلة في الاحتجاجات إذا كانت "قانونية وسلمية".

وأضاف الرجل الذي طلب الكشف عن هويته باسم تشاو لوكالة "رويترز": "إنهم يحاولون فقط التعبير عن مطالبهم. بصفتي مقيمًا متحضرًا، أعتقد أن هذه المطالب شرعية".

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وفي سياق متص، قالت المسافرة الاسترالية جودي بول (55 عاما) التي أمضت أسبوعًا في إجازة في المستعمرة البريطانية السابقة، إن الاحتجاجات لم تؤثر على رحلتها.

وأضافت: "لقد كان جميلًا - لم نر أيًا من المحتجين أو أيًا من الأحداث. كنت اتمنى أن ألمح شيئًا".

وتجمع مئات المحتجين، صغارًا وكبارًا، في مركز تجاري في بلدة شا تين في الأقاليم الجديدة، وهم يهتفون: "أهالي هونج كونج، يضيفون الزيت"، وتُترجم بـ "احافظوا على قوتكم".

وضرب العنف جيوب هونج كونج في أوقات مختلفة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مما سمح للحياة بأن تستمر بشكل طبيعي بالنسبة للغالبية العظمى في معظم الأوقات.

لكن صور قنابل البنزين واشتباكات الشوارع التي تبث في جميع أنحاء العالم تمثل إحراجًا كبيرًا لبكين قبل أيام قليلة من الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر.

وألغت حكومة هونج كونج بالفعل عرضًا كبيرًا للألعاب النارية للاحتفال باليوم في حالة وقوع المزيد من الاشتباكات. وقالت الصين، التي لديها حامية لجيش التحرير الشعبي في هونج كونج، إنها تثق في زعيمة هونج كونج كاري لام، لحل الأزمة.

وأطلقت الشرطة، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين ألقوا قنابل حارقة في بلدتين جديدتين يوم السبت، بعد أن قامت مجموعات مؤيدة للصين بتمزيق بعض ملصقات "جدران لينون" من الرسائل المعادية للحكومة. وكانت هناك اشتباكات عنيفة في أماكن أخرى من المدينة.

وأدانت الشرطة العنف، وقالت، إنه كان هناك العديد من الإصابات الخطيرة في المعارك بين أشخاص من "وجهات نظر مختلفة".