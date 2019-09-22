كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني": إيران لن تسمح لأي شخص بانتهاك حدودها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران لن تسمح لأي شخص بانتهاك حدودها، مضيفًا، أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تمد يد الصداقة لجميع جيرانها.

وقال "روحاني"، إن إيران ستقدم اقتراحًا إلى الأمم المتحدة حول الكيفية التي تعتزم بها التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز.

وأضاف "روحاني"، في خطاب بث على الهواء في التلفزيون الحكومي الإيراني: "في غضون أيام قليلة، سنقدم مشروعًا إلى المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، والذي بموجبه تضمن إيران بالتعاون مع دول المنطقة أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان".

وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أي دولة تهاجم إيران ستكون "ساحة المعركة الرئيسية".

في أغسطس، دعت الولايات المتحدة، أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، من بين أمور أخرى، للانضمام إلى تحالف من شأنه أن يضمن المرور البحري الآمن عبر الممرات الاستراتيجية للخليج عن طريق المراقبة الجوية وسفن الدوريات الفعلية.

ودعمت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة هذا النداء بالفعل. وأرسلت لندن سفينتيها البحرية Kent and Defender للانضمام إلى مدمرات Montrose و Duncan في مضيق هرمز.

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وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن خطط لإرسال بعض القوات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "ستكون هذه القوات دفاعية بطبيعتها".

في وقت سابق، أمرت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، مستهدفة البنك المركزي في البلاد وصندوق الثروة السيادية. وردت وزارة الخارجية الإيرانية بالقول، إن على الأمريكيين أن يفهموا أن سياسة العقوبات قد فشلت.

هاجمت طائرتان بدون طيار منشآت نفط أرامكو السعودية في 14 سبتمبر، مما تسبب في نشوب حريق كبير وتعطيل إنتاج النفط بشكل جزئي. وقد أعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الحادث، لكن الولايات المتحدة ألقت باللوم على إيران. ونفت طهران كل هذه المزاعم.

وتعهدت شركة أرامكو النفطية السعودية، أمس الجمعة، مجددًا، باستعادة إنتاجها النفطي بكامل طاقته بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة أمين الناصر، إن أرامكو ستستعيد 5.7 مليون برميل من الإنتاج يومياً.

وأضاف الناصر في رسالة إلى الموظفين نقلت عنها اليوم السبت، وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "سنواصل الوفاء بمهمتنا بتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم".

وأشار إلى أن أرامكو لم تتخلف عن أي شحنات مطلوبة من العملاء.