كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 22 شخصا في حادث حافلة بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية، أنه اصطدمت حافلة بتلة علي طريق جبلي، مما أسفر عن مقتل 22 راكبا وإصابة 15 اخرين شمال غرب البلاد.

يقول الضابط عبد الوكيل إن الحادث وقع اليوم الأحد في منطقة تشيلاس، على طريق الحافلة من سكاردو إلى مدينة روالبندي، مشيرا الي ان جهود الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب التضاريس الجبلية النائية ونقص المعدات والموارد اللازمة.

حوادث الطرق هذه شائعة في باكستان حيث يتجاهل سائقو السيارات إلى حد كبير قواعد المرور ومعايير السلامة على الطرق المدمرة. في الشهر الماضي، سقطت حافلة مسرعة قبالة طريق جبلي في نهر بالجزء الشمالي الغربي، مما أسفر عن مقتل 24 راكبا.

و في وقت سابق، صرح مسؤول انه اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في جنوب باكستان مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 64 آخرين.

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كان قطار الشحن ثابتًا عندما اصطدم به قطار الركاب السريع في محطة والار للسكك الحديدية في رحيم يار خان، المدينة الرئيسية في مقاطعة البنجاب الشرقية. وفقًا لمسؤول حكومي كبير، بعض الركاب المصابين كانوا في حالة حرجة، وأعلنت المستشفيات حالة الطوارئ وكانت تتلقى المصابين من جراء التصادم.

وقد طلب رئيس الوزراء عمران خان من السلطات توفير أفضل رعاية طبية ممكنة للضحايا، وأمر وزير السكك الحديدية الشيخ راشد أحمد "باتخاذ خطوات طارئة لمواجهة عقود من إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية" وضمان معايير السلامة.

تعد حوادث القطارات شائعة في باكستان بسبب ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وإهمال سلطات السكك الحديدية. واوضحت السلطات إن الجيش الباكستاني يشارك في جهود الإنقاذ.

