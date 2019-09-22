كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار قوي يضرب جنوب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه إعصار قوي إلى الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان بعد أن ضرب أجزاء من الجزر الجنوبية من البلاد بأمطار غزيرة ورياح تسببت في فيضانات وبعض الإصابات الطفيفة.

مر إعصار تاباه بالقرب من ناغازاكي في جنوب اليابان بعد ظهر اليوم الأحد بعد أن ضرب أجزاء أخرى من جنوب اليابان، بما في ذلك أوكيناوا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة كانت تتحرك شمال شرق البلاد بسرعة 30 كم في الساعة (19 ميلًا في الساعة)، ووصلت سرعة الرياح إلى 162 كيلومترا في الساعة (100 ميل في الساعة).

وحذرت الوكالة من الامطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الارضية المحتملة حتى يوم الاثنين في غرب اليابان.

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ضرب الإعصار أوكيناوا يومي الجمعة والسبت واسفر عن اصابة 18 شخصًا بجروح طفيفة. تسببت العاصفة في تعطيل السفر الجوي والبري في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، أصدر مسئولو الإخلاء أمرا بإجلاء نحو 3700 شخص من مدينة إبينا ومحافظة كاناغاوا وجزيرة إيزو أوشيما، الواقعة بجنوب العاصمة طوكيو مع اقتراب وصول إعصار "فاسكاي".

ورفع المسئولون - حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - مستوى الحذر إلى المستوى الرابع من أصل خمس مستويات.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من إمكانية حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والتى تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليمتر.

وكانت شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو، وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.