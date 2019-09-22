مصرع شاب دهسا قرب عرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب مصعب إسماعيل أبو عرام (30 عاما) من مدينة يطا قرب الخليل مصرعه في حادث دهس قرب عرعرة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وأفاد مصدر طبي أن الشاب لقي مصرعه، متأثرا بجروحه الحرجة بعد أن دهسته سيارة، على شارع 25 باتجاه شقيب السلام، بالقرب من مفرق قرية أبو تلول في النقب.

وأجرت طواقم طبية عمليات إنعاش للشاب وجرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، وأقر الأطباء وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.