الان تتابع الجيش الليبي يشن هجوماً كبيراً قرب طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صباح اليوم الأحد، أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية قامت بهجوم “كبير” على ميليشيات قرب طرابلس.

وجاء في البيان أن “هجوماً كبيراً ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالباً السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها الميليشيات”، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الليبية.

وتابع “وهناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، إضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس”.

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وبدوره، قال مصدر في غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي: إن “سلاح الجو الليبي وجه ضربات دقيقة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وتمركزات للميليشيات في طريق المطار ومعسكر حمزة المجاور له”.

وأكد المصدر شن سلاح الجو لغارات مكثفة على تمركزات الميليشيات في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية، مشيراً إلى مقتل 3 إرهابيين يقودون الميليشيات التابعة لميليشيا “غنيوة الككلي” وجرح عدد كبير من المسلحين في الغارات الجوية الدقيقة التي شنتها المقاتلات الليبية.

وكما كشفت مصادر عسكرية ليبية عن تمكن قوات الجيش من تدمير إمدادات عسكرية ضخمة كانت في طريقها للميليشيات المسلحة، لافتة إلى معاناة مسلحي الوفاق في عدة محاور بطرابلس من عدم توافر السلاح والذخيرة لمواصلة القتال، ما يدفعهم للانسحاب والتراجع في مناطق عدة بضواحي العاصمة.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق عملية عسكرية واسعة في 4 أبريل(نيسان) الماضي، لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها، وكما أطلق في منتصف يناير(كانون الثاني) الماضي هجوماً لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية.