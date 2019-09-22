هونج كونج تعلن فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية

الأحد 22 سبتمبر 2019

هونج كونج

أعلنت هونج كونج فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية، الأحد، تحسبا لاحتجاجات مرتقبة تستهدف المطار بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة واسعة النطاق في شوارع تلك المنطقة.



وقالت هيئة المطار إنه لن يُسمح لأحد بركوب قطار المطار السريع إلا من وسط هونج كونج وليس من شبه جزيرة كولون.

وينقل هذا القطار الركاب تحت الميناء وعبر سلسلة من الجسور إلى المطار، على أرض مستصلحة حول جزيرة نائية.

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وأضافت هيئة المطار أنه لن يُسمح لأحد بدخول المحطة إلا لمن يحمل تذكرة.

واستهدفت احتجاجات مناهضة للحكومة المطار من قبل، حيث احتل محتجون صالة الوصول وأغلقوا الطرق المؤدية للمطار، وأشعلوا حرائق في الشوارع في بلدة تونج تشونج القريبة.

وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في يونيو/حزيران الماضي بسبب مشروع قانون قررت السلطات سحبه، كان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم هناك.

ومع مرور الوقت اتسعت مطالب المحتجين، لتصل إلى دعوات لإجراء انتخابات عامة في البلاد.