معلمو المدارس الحكومية في الأردن يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث

يواصل معلّمو المدارس الحكومية في ​الأردن​ ​إضراب​هم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظلّ إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وأكّد الناطق باسم ​نقابة المعلمين​ نورالدين نديم، أنّ "الإضراب مستمر حتّى تحقيق مطلب المعلمين، وليس هناك أيّ تراجع من أيّ معلّم ولا من مجلس النقابة الّذي يمثّل أكثر من 100 ألف معلم"، مركّزًا على أنّ "هذه قضية حقوق مستحقّة منذ خمسة سنوات ولا يمكن أن نتراجع عنها إلّا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".

ولفت إلى أنّ "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه، فقط عليها أن تعترف بحقّ المعلّمين".

وكان قد قرّر مجلس نقابة المعلّمين في السابع من أيلول الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة.