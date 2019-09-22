مقتل 26 شخصا في حادث تحطم حافلة شمال باكستان

أفادت قناة "جيو نيوز" ال​باكستان​ية بمقتل 26 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلى شمال البلاد.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "سكاردو" إلى مدينة "روالبندي" عندما تحطمت مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.

ولفتت الشرطة إلى انه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تضح على الفور أسباب وقوع الحادث.

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