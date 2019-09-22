"الأوبزرفر": نتانياهو الجريح في معركة يائسة للبقاء السياسي

ذكرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانيّة، في تقرير لأوليفر هولمز بعنوان "نتانياهو الجريح في معركة يائسة للبقاء السياسي"، أنّ "رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ سيبدأ يومين من التشاور مع شركاء سياسيّين، بعد أن أدّت النتيجة غير الحاسمة للانتخابات العامة الأسبوع الماضي إلى حالة من عدم اليقين بشأن من سيتولّى قيادة الحكومة".

ولفتت إلى أنّ "النتائج شبه النهائيّة للانتخابات الّتي جرت الثلثاء تظهر تقدّم زعيم المعارضة ​بيني غانتس​، بصورة طفيفة على نتانياهو، حيث حصل حزب "ليكود" الحاكم على 31 مقعدًا مقابل 32 مقعدًا لحزب "الأزرق والأبيض"، بزعامة غانتس".

وبيّنت أنّ "بعد تولّي نتانياهو مقاليد الأمور في إسرائيل على مدى عشرة أعوام، بدأت وسائل الإعلام في إسرائيل تتساءل عمّا إذا كان وقته كرئيس للوزراء قد ولّى"، مركّزةً على أنّ "خشية نتانياهو من الهزيمة دعته إلى دعوة خصومه لتكوين حكومة وحدة، وألمح إلى أنّه قد يقبل بحكومة لتقاسم السلطة".