تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في بوليفيا

يواصل رجال الإطفاء إخماد حرائق غابات بوليفيا بعد أيام من السيطرة عليها، في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أنه تم إخماد 7 الآف حريق من إجمالى 8 آلاف حريق بالغابات .
وأوضح موراليس إن حوالى 1800 جندي من الجيش، و 450 رجل شرطة يشاركون في جهود الطوارئ في منطقة تشيكيتانيا ، وتم إسقاط أكثر من مليوني لتر من المياه على حرائق الغابات من طائرات مكافحة الحرائق في الأيام الأخيرة.
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