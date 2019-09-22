تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في بوليفيا

يواصل ​رجال الإطفاء​ إخماد حرائق غابات ​بوليفيا​ بعد أيام من السيطرة عليها، في هذا البلد الواقع في ​أميركا الجنوبية​، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أنه تم إخماد 7 الآف حريق من إجمالى 8 آلاف حريق بالغابات .

وأوضح موراليس إن حوالى 1800 جندي من ​الجيش​، و 450 رجل شرطة يشاركون في جهود الطوارئ في منطقة تشيكيتانيا ، وتم إسقاط أكثر من مليوني لتر من ​المياه​ على ​حرائق الغابات​ من طائرات ​مكافحة الحرائق​ في الأيام الأخيرة.