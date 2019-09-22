رئيس وزراء أستراليا: لا نعرض على ترامب أكثر من التزام بحرية الملاحة بالمنطقة

ركّز رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، بعد محادثات مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "بلاده لا تشارك ​الولايات المتحدة الأميركية​ فيما تستهدفه بشأن العلاقات مع ​إيران​، أكثر من التزام بحريّة الملاحة بالمنطقة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "هناك تقديرًا لدورنا في هذه العمليّة بالذات، الّتي أذكّر الجميع أنّها تتعلّق بحريّة الملاحة في ​مضيق هرمز​. هذا ما دار الأمر حوله. الأمور الأُخرى الّتي تسعى إليها الولايات المتحدة الأميركية هي أشياء تخصّها".

وكان ترامب قد وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوات أميركيّة لتعزيز الدفاعات الجويّة والصاروخيّة السعوديّة، بعد أكبر هجمات تعرّضت لها منشآت نفطيّة سعوديّة، واتّهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف خلفها.