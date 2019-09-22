شكرا لقرائتكم خبر عن وفد خارجية النواب عن زيارته لموسكو: تعكس ثقل مصر الدولي ومكانة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وفد خارجية مجلس النواب الذى يزور موسكو حاليا، عن تقديره للحفاوة التى أبداها الجانب الروسي، خلال زيارته، مؤكدا أنها انعكاس لمكانة مصر الدولية وتقدير لجهود الرئيس السيسى على المستوى الدولي.

وعقد الوفد البرلمانى المصرى المتواجد فى العاصمة الروسية موسكو، برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسى والممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ميخائيل بجدانوف ، بمقر وزارة الخارجية الروسية بحضور السفير المصرى بموسكو إيهاب نصر.

تناول اللقاء تدعيم العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة ودعم التواصل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، كما تم التركيز بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

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وأكد الجانبان عن ثقتهم فى النتائج الإيجابية التى سوف تسفر عنها قمة روسيا - أفريقيا فى أكتوبر المقبل فى سوتشى فى ظل الرئاسة المشتركة لهذه القمة للرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.

يذكر أن الوفد المرافق للنائب كريم درويش يضم عدداً من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم : طارق الخولى أمين سر اللجنة ، عبدالله مبروك ، سوزى رفله ، ماريان عازر ، هشام سليم.

ومن المقرر أن يغادر الوفد البرلمانى المصرى العاصمة الروسية موسكو ظهر اليوم عائدا إلى القاهرة، بعد زيارة ناجحة.