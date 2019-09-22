شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصريين الأحرار": تقدمنا بقانون "الشيوخ".. والقوائم المغلقة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئه البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، أن الحزب تقدم بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ فى 23 يونيو الماضى ، موضحا أنه شمل أن يكون عدد الأعضاء بالمجلس 300 ليكون الثلث بالتعيين أى 100 عضو، والثلثين بالقائمه المغلقة على أن يكون 25% من الأعضاء من المرأة، مراعاة للنصوص الدستورية.

ولفت "أبو العلا" أن مجلس الشيوخ لا يحتاج لأنه يكون به فردى ، خاصة وأنه مجلس لابد أن يتضمن متخصصين وعلماء ، وقوائم بها كوادر يمكن أن تفيد البلاد من الناحيه التشريعية وتقدم المشورة لمجلس النواب ، مؤكدا أن وجود القوائم المغلقة على مستوى الجمهورية أفضل بكثير.

وشدد "أبو العلا " أن إجراء قانون مجلس الشيوخ لن يتم إلا بتعديلات تجري على مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن الحزب بدأ استعدادته لانتخابات مجلس الشيوخ وبحث موقف من التحالفات الانتخابية.

يذكر أن مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ مع بداية دور الانعقاد القادم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة إنجاز قانون مجلس الشيوخ فى أسرع وقت، لإتمام الاستحقاق خلال العام المقبل، وهو ما دفع عدد من الأحزاب والائتلافات أن تبدأ اجتماعاتها المكثفة بمختلف محافظات الجمهوريه للاستعداد للانتخابات وبحث كافة الاستعدادات بشأنها .