مراكش.. مرشد وهمي يُعرض سائحتين للسرقة

تعرضت سائحتين أجنبيتين، صباح أمس السبت، لعملية سرقة من طرف أحد المرشدين “الوهميين” بحي “سيدي الفخار” بتابحيرت بمراكش. وحسب مصادر محلية، فإن المتهم الملقب بـ”كَميحة” أقدم على سرقة الضحيتين تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بعد استدراجهما بدرب “بابا علي” تم لاذا بالفرار. وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية والمصالح الامنية التي استنفرت عناصرها لاعتقال الجاني. هذا وقد خلّفت هاته الجريمة استياء كبيرا في صفوف المواطنين، الذين تخوفو من انعكاسات هذه الحادث الاعتداءات، على القطاع السياحي بالمدينة الحمراء.

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