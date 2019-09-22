مدرب برشلونة: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام غرناطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عقب الخسارة أمام غرناطة بهدفين مقابل لا شيء بالليغا، أنه "يشعر بأنه يتحمل مسؤولية هذه الخسارة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعبين هم من يخطئوا ويصيبوا".

وقال فالفيردي في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (لوس كارمينيس) "بالطبع يقلقني ما حدث، لأننا لم نحقق نتائج جيدة منذ بداية الموسم خارج ملعبنا. عندما يحدث هذا الأمر في 4 مباريات، فالأمر أصبح ظاهرة تستدعي القلق. لم نكن جيدين، مثلما نكون على النقيض تماما على ملعبنا".

وتابع المدرب الباسكي تصريحاته "استحوذنا على الكرة ولكننا لم نقدم مباراة جيدة، ولم نترجم هذه السيطرة، والمنافس أصاب مرمانا في أول هجمة علينا. سنحت لنا بعض الفرص للعودة في اللقاء، ولكن هذا لم يحدث".

وأردف "دائمًا أنت المسؤول كمدرب عما يحدث. اللاعبون هم من يترجمون العمل داخل الملعب، هم من يخطئون ويصيبون، ولكني أشعر بأنني المسؤول عما حدث. الفوز والخسارة ممكنان، وعندما تفوز يجب أن يكون عن جدارة، وبالأمس لم نستحق الفوز".

Advertisements

وقال فالفيردي إن لاعبي غرناطة لعبوا بـ"كثافة وقوة"، وهو ما سبب "إزعاجًا كبيرًا" للبرسا، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا في ظهور الفريق الكاتالوني بهذا المستوى، "يعود إلى مستوى غرناطة المُبهر".

وأبدى مدرب برشلونة، انزعاجه خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا "نحن لم نكن جيدين، ولا نظهر بشكل جيد في المباريات خارج ملعبنا، ونُسيطر على الكرة لكننا لا نستغل الفرص لتسجيل الأهداف، ولم يكن لدينا خيارات للعودة في النتيجة".

واختتم "أكثر فريق استقبالا للأهداف في الليغا؟ هذه ليست إحصائية جيدة بالنسبة لنا، ولا تناسب ما قمنا به في السنوات الأخيرة، وفي النهاية نحن لا نظهر بشكل جيد خارج ملعبنا".