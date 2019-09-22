ماذا قال مدرب الإنتر بعد الفوز في الديربي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، أن أداء فريقه السيء أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، دفع "النيراتزوري" لتقديم أداء جيد في ديربي ميلانو.

وحقق الإنتر الفوز على نظيره ميلان بهدفين نظيفين، واصل به النيراتزوري تصدره جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، بينما تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط.

وقال كونتي في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "لنبدأ بالقول بأن هذه المباراة كانت ديربي، وكما قلت سابقًا، الديربيات دائمًا ما تكون مباريات خاصة، ولا يسهل الفوز بها أبدًا، خاصة إذا واجهت فريقًا جيدًا مثل ميلان".

وأضاف "هناك رضا كبير بيننا، لعبنا مباراة رائعة بعد أداء جعلنا نشعر بالمرارة في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن أدائنا أمام سلافيا براغ، منحنا مسؤولية مواجهة الديربي بالطريقة الصحيحة، أنا سعيد من أجل اللاعبين والجماهير لأنها مباراة ديربي".

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وتابع كونتي "لوكاكو جاء إلى هنا بفضل إمكانياته، إنه لاعب مهم للغاية إذا عمل بشكل جيد، ونحن لدينا العديد من اللاعبين، هو لديه 26 عامًا، ولاوتارو 22 عامًا فقط، من المهم لهم أن يكونوا متاحين وهذا هو السبب في أنني راضٍ عن الانتصارات الأربعة حتى الآن".

وأردف كونتي "أزمة لوكاكو وبروزوفيتش؟ لدي مشاكل مع أشخاص مثل بروزوفيتش ولوكاكو، أحيانًا أشعر بغضب قليل تجاههم لأنهم جيدين وأحيانًا عليك أن تكون أكثر ذكاءً، هذه مجموعة صحية، وإذا حدث ذلك لنقول إن الدم يتدفق في عروق الجميع، وهذا حدث لي عدة مرات".

وختم "لقد عملنا كثيرًا في الشهرين الأخيرين، اليوم قمنا بالضغط في شكل صحيح كفريق واحد، بالنسبة لي كان هذا أول ديربي لي وكنت أرغب في ترك انطباع جيد".