شكرا لقرائتكم خبر عن 622 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها الصين خلال شهر والان مع التفاصيل

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن قيمة إجمالي السندات التي أصدرتها الصين الشهر الماضي بلغت 4.4 تريليون يوان (نحو 622.3 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة من 3.5 تريليون يوان المسجلة في شهر يوليو/تموز الماضي.

وسجلت قيمة سندات الخزينة 424.4 مليار يوان، بينما بلغت قيمة سندات الحكومات المحلية 569.5 مليار يوان. كما بلغت قيمة السندات المالية الشهر الماضي 605.5 مليار يوان، مقابل 896.6 مليار يوان للسندات المالية للشركات.

وتعتبر الصين ثالث أكبر سوق عالمية للسندات، حيث تنمو بشكل سريع وتنفتح بشكل أوسع على المستثمرين الخارجيين.

وأصدرت الصين في العام الماضي سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان، بارتفاع بنسبة 12.9% عن العام الأسبق، وفقا لبيانات البنك المركزي الصيني.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي الصيني خفضا طفيفا لأحد معدلات الفائدة التفضيلية التي تفرضها المصارف التجارية على زبائنها، في إجراء يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من انعكاسات الحرب التجارية مع واشنطن.

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وأكد المركزي الصيني تثبيت معدل الفائدة المرجعي لعام واحد على القروض المصرفية، بنسبة 4,2% مقابل 4,25% في أغسطس/آب.

ويبقى معدل الفائدة المرجعي لـ5 أعوام على القروض المصرفية مثبتاً عند نسبة 4,85%.

وكان هذا التخفيف الجديد من القيود النقدية متوقعاً، لأن الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يواصل التراجع.

ويوضح محللون في شركة "تريفيوم شاينا" ومقرها بكين أن المصرف المركزي "أكد بوضوح في الأشهر الأخيرة أن همه الرئيسي ليس كلفة القروض، بل إمكانية الشركات الخاصة الحصول عليها"، وهي شركات محرومة من المكاسب لصالح المجموعات العامة الكبرى التي غالباً ما تكون غير مربحة.

ومطلع سبتمبر/أيلول، أعلن المصرف المركزي عن خفض في الودائع التي على المصارف الاحتفاظ بها في خزائنها، وهو إجراء يهدف لتمكينها من منح مزيد من القروض إلى الشركات التي تواجه تباطؤا اقتصاديا.