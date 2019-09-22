شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كولومبيا يطالب بعقوبات على مادورو والان مع التفاصيل

طالب رئيس كولومبيا إيفان دوكي، السبت، بفرض عقوبات دولية منسقة للمساعدة في وقف دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للمتمردين ومهربي المخدرات الكولومبيين.

ويتهم دوكي رئيس فنزويلا بتوفير ملاذ آمن للمتمردين الكولومبيين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنحلة ومتمردي جماعة جيش التحرير الوطني التي ما زالت نشطة.

وقال دوكي لرويترز قبل سفره لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "علينا بحث فرض عقوبات وإجراءات مشتركة حتى ينتهي خطر حماية فنزويلا للإرهاب في أراضيها.

وأضاف "على المجتمع الدولي إدراك ضرورة انتهاء الدكتاتورية بسرعة لأن هذه المأساة الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز نظام مستبد يتعايش مع عصابات المخدرات والإرهاب، تمثل تهديدا لنصف الكرة الغربي برمته واستقرار العالم".

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ويتهم مادورو كولومبيا بالتحضير لشن هجوم على فنزويلا، وحذر مرارا من غزو منسق مع الحكومة الأمريكية.

وقال دوكي "بإمكان دول أمريكا اللاتينية استخدام اتفاقية المساعدة المتبادلة لدول أمريكا ضد مادورو".

وتعتبر هذه الاتفاقية الهجوم على أي دولة من الدول الموقعة عليها هجوما على كل الأعضاء.

وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على حكومة مادورو، وأبدت أملها أن تفرض الدول الأوروبية أيضا عقوبات على هذه الحكومة.