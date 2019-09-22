شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها في مجال الإغاثة والصحة والتعليم والنظافة في اليمن مطلع شهر سبتمبر الجاري بمناسبة عام التسامح 2019.

يأتي ذلك ضمن المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تواصل الإمارات تنفيذها عبر أجنحة العمل الإنساني في المحافظات اليمنية المحررة، منها عدن لحج أبين والضالع وحضرموت وشبوة والساحل الغربي اليمني "الحديدة وتعز".

وتضمن الجانب الإنساني والإغاثي في حملة الاستجابة العاجلة توزيع 15 ألف سلة غذائية في كل من عدن ولحج وأبين، بهدف إغاثة أسر الشهداء والمتضررين والأسر المتعففة.

وبادرت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في عدن بتنفيذ حملة الاستجابة العاجلة منتصف شهر أغسطس/آب، والتي شملت توزيع أكثر من 3000 سلة غذائية استفاد منها 21000 نسمة، إضافة إلى توزيع أكثر من 80 ألف لتر مكعب من المياه الصالحة للشرب في عدد من أحياء عدن.

ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة إغاثة واسعة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، ومنذ انطلاق الحملة وزعت الفرق التطوعية التابعة للهيئة أكثر من 2000 سلة غذائية استفاد منها 14000 نسمة وما زال تسيير القوافل وتوزيعها مستمرا.

وقال خالد إبراهيم، منسق المنظمات الإغاثية في محافظة أبين إن الإمارات بدأت حملة استجابة عاجلة تتمثل بمواد إغاثية وتوفير الأدوية لمستشفيات المحافظة وتدشين حملة نظافة واسعة ومواساة أسر الشهداء والجرحى وتقديم المساعدات لهم، معرباً عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات.

بدورهم، أعرب المواطنون المستفيدون عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الحملة الإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات في محافظة أبين.

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وسيرت الهيئة قافلة إغاثية إلى منطقة الخداد بمديرية تبن في محافظة لحج تعد أول إغاثة تصل إلى المنطقة.

كما تواصل توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية في محافظة حضرموت، حيث وزعت 1115 سلة غذائية استفاد منها 5575 نسمة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في الديس الشرقية ومناطق دمون والفجيرة بمديرية تريم بالوادي ومناطق الغرف والردود وشريوف بمديرية تريم بوادي حضرموت.

وبلغت عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" 25744 سلة، وزعت على الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

ذلك بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية على ذوي الدخل المحدود بمنطقة عريض آل الشيخ في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووصل عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" 30578 سلة غذائية استهدفت 141787 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملات إغاثية لمساعدة متضرري السيول في الساحل الغربي، حيث وزعت الفرق التطوعية 180 ألف سلة غذائية استفاد منها مليون 260 ألف نسمة في الساحل الغربي اليمني منذ بدء عام التسامح 2019.

يذكر أن إجمالي السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ انطلاق "عام التسامح" 2019 حتى شهر سبتمبر/أيلول الجاري أكثر من 320 ألف سلة غذائية، استفاد منها مليونان و240 ألف نسمة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.