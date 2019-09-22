شكرا لقرائتكم خبر عن رجل دين إيراني بارز يقر بأن ميليشيا الحوثي جزء من إيران والان مع التفاصيل

أقر رجل دين إيراني بارز، بأن "ميليشيا الحوثي في اليمن، والميليشيات المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط، جزء من إيران".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" قول إمام مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، آية الله أحمد علم الهدى "إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية..الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران".

وتابع: "أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟".

يذكر أن آية الله أحمد علم الهدى عضو في مجمع الخبراء المكلف بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.