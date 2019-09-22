الرافدين يحدد شروط منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن وضع شروط منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة.
وقال المصرف في بيان له ان "سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة تمنح لحاملي بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا وبدون كفيل".
واضاف أن "السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.
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