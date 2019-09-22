مسلحون يقتلون عائلة كاملة في منطقة النباعي

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مجموعة مسلحة قتلت عائلة كاملة في منطقة النباعي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا سكنيا في منطقة النباعي، واطلقوا النار على ساكنيه وعددهم اربعة بينهم امرأة ما ادى الى مقتلهم في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
يذكر أن منطقة النباعي تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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