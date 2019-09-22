هزة أرضية تضرب جنوب برطلة في نينوى 'تقرير'

أعلنت وزارة النقل، الاحد، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في جنوب برطلة بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم في جنوب برطلة بمحافظة نينوى"، مبينة ان "قوة الهزة بلغت 3،7 درجة على مقياس ريختر".

واضافت ان "الهزة تبعد 22 كم جنوب شرق نينوى و(10) كم جنوب برطلة"، مؤكدة ان "المواطنين لم يشعروا بها ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار ".

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ودعت الوزارة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.