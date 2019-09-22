وفد حكومي تشيكي يزور العراق الاسبوع الحالي

اﻋﻠﻨﺖ ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ﺳﻨﺪس ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ، الاحد، ﻋﻦ زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻠﻲ لـ الخليج 365، اﻧﻬﺎ "اﻟﺘﻘﺖ وﻓﺪا ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ المشتركة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ 42 52 اﻳﻠﻮل اﻟﺤﺎﻟﻲ"، مبينة ان "اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺮأﺳﻪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري بين اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﺸﻴﻚ ﺧﻼل المرحلة المقبلة". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب زﻳﺎرات اﻟﻮﻓﻮد العالمية اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ. Advertisements وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎزن اﻟﻔﻴﻠﻲ ان "زﻳﺎرة ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻓﻮد العالمية اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﺆﺷﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ، ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﺮاق وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وان ﻗﺪوم اﻟﺪول ورؤوس اﻻﻣﻮال والمستثمرين اﻟﻴﻪ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒﺮى واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، دﻟﻴﻞ ﻋﻞ ذﻟﻚ". وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻔﻴﻠﻲ ان "اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول رأوا ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ "ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ المستثمرين اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻻﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ".



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