الرئيس الإيراني: لن نسمح لأحد بانتهاك حدودنا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن ايران لن تسمح لأحد بإنتهاك حدودها . وقال أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم غياب الأمن وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة.

وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة للتعاون من أجل ضمان الأمن في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة.