مقتل إرهابي في مداهمة وكر لـ"حسم" الإخوانية بالقاهرة

الأحد 22 سبتمبر 2019

الشرطة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، مقتل الإرهابي عمرو أحمد محمود محمد أبوالحسن خلال مداهمة وكر تابع لحركة حسم الإخوانية في منطقة المطرية شرقي القاهرة.



وأصدرت الداخلية المصرية بيانا جاء فيه: "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية من إحدى الشقق بمنطقة المطرية وكراً للاختباء، وتخزين أسلحة تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عمليات عدائية".

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وأضاف البيان: وخلال مداهمة القوات للوكر وقع إطلاق نيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبوالحسن، وإصابة 2 من ضباط الأمن الوطني".

وتابع البيان: "بتفتيش الوكر عثر على عدد من الأسلحة وكميات كبيرة من الطلقات، وكذلك سلاح R.B.G وعدد من القذائف، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، ودوائر كهربائية لإعداد القنابل، وسترة قتالية".