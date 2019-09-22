مقتل 30 من مليشيات طرابلس بقصف جوي للجيش الليبي

الأحد 22 سبتمبر 2019

الجيش الليبي

قتل أكثر من 30 عنصرا من مليشيات طرابلس، مساء السبت، في ضربتين جويتين نفذتهما مقاتلات الجيش الليبي على مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية بمحيط العاصمة.



وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، "إن سلاح الجو استهدف تمركزا لمليشيات في محور الخلاطات بطريق المطار، وتمركزا آخر شمالي معسكر اليرموك جنوبي العاصمة".

وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصرا من المليشيات، وصلت جثثهم إلى مستشفى مصراتة العام.

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وحذر الجيش الليبي عناصر المليشيات من الاستمرار في المعارك قائلا: "حذرناكم وأعطيناكم الفرص، ولكن لم تستمعوا فانتظروا الأسوء إن لم تلتزموا بما حذرناكم منه، لن تنفعكم تركيا ولا تنظيم الإخوان الإرهابي".

وكان المركز الإعلامي أكد أن القوات الجوية نفذت غارات مكثفة على تمركزات المليشيات في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلّة جنوب العاصمة، وتم مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات بينهم 3 إرهابيين من القادة الميدانيين سقطوا قتلى من ميليشيا بوسليم بقيادة الإرهابي غنيوة الككلي.

وفي السياق ذاته، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحرز تقدماً في جميع المحاور، مشيرة إلى سيطرة الجيش الليبي على المنطقة المحيطة بمعسكر اليرموك مُعززاً بغطاء جوي.

والأربعاء الماضي، أعلن سلاح الجو الليبي استهداف مواقع المليشيات في مدن طرابلس وسرت ومصراتة ومواقع المرتزقة التشادية جنوبي البلاد.