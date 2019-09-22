بدء التصويت في انتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي بالخارج

الأحد 22 سبتمبر 2019

ناخب

كتب متابعات_الخليج 365

بدأت البعثات الدبلوماسية الإماراتية، صباح الأحد، استقبال الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



واستقبلت سفارة الإمارات في ولينجتون أول مواطن إماراتي يصوت في الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على "تويتر": "تشرف أول مركز انتخابي بمقر سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا باستقبال أول مواطن يصوت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩ على مستوى بعثات الدولة في الخارج".

ولاحقا، افتتحت سفارة الإمارات لدى الصين مركزها الانتخابي، لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت السفارة على حسابها بموقع "تويتر": "بدأت سفارة الدولة لدى الصين استقبال الناخبين من المواطنين الإماراتيين بمقرها في يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر/أيلول 2019 في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت بكين".

كما افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بانكوك المركز الانتخابي لليوم الأول من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى غد الإثنين.

وذكرت السفارة في حسابها على موقع تويتر، أنها فتحت المركز الانتخابي في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وبدأت في استقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

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وفي كوريا الجنوبية، افتتحت سفارة الإمارات لدى سيؤول العملية الانتخابية للمجلس الوطني.

افتتاح المركز الانتخابي في سفارة الإمارات لدى سيؤول

وبدأت في استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات للإماراتيين المتواجدين بالخارج.

ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

ووفقا لفروق التوقيت العالمية، ستكون العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي تشهد انطلاق عملية التصويت في الخارج، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة، أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة.

ويخوض 479 مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها.