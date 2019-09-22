الأحد 22 سبتمبر 2019
سامح شكري
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الساحة الداخلية في مصر مستقرة، ولكن بعض وسائل الإعلام غير المهنية مثل الجزيرة تروج صورا غير حقيقية، وهذا نابع من حقد دفين على ما حققته مصر من إنجازات.
أضاف في تصريحات لفضائية MBC مصر، السبت: «ما ينشر على بعض وسائل الإعلام المعادية ما هو إلا حقد دفين على ما حققته مصر من إنجازات، وما تلقاه هنا في أمريكا من اهتمام من قادة العالم.
تابع: تحدثت مع بعض وسائل الإعلام، وأكدت لقناة العربية أن لديهم أطقم في مصر ويستطيعون رصد الشارع بأنفسهم، وقلت لهم: لو نزلتوا لن تجدوا شيء لترصدوه»، مشددًا على رفض أية تدخلات خارجية في شؤون مصر الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكري: تغطية قناة الجزيرة غير مهنية ومنبعها الحقد الدفين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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