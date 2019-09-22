منظمات حقوقية: قطر والجزيرة جزء أساسى من مشروع بث الفوضى بالمنطقة

الأحد 22 سبتمبر 2019

تميم

أدانت 3 منظمات حقوقية دولية "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان"، سياسة ولغة التحريض الصادرة من إعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر، والذى سيسبب انتهاكا للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصداقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للأخبار وسياسة الكذب التى تمارسها.



وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها: "فلا تزال قناة الجزيرة القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد مصر وتحاول أن تخفى الحقائق الدامغة تحقيقاً لأهدافها، وتنفيذا لسياسات القائمين عليها والممولين لها، ما يجعلها جزءًا أساسيا من مشروع عدوانى لبث الفوضى فى الشرق الأوسط، وكانت مصر إحدى محطاته الهامة".

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وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الثلاث الجامعة العربية، بسرعة التحرك وإصدار قرار بشطب قناة الجزيرة ورفع دعاوى دولية ضدها وتحميلها كل الأضرار التى من وراء تحريضها ووضع قناة الجزيرة علي القائمة السوداء.

وتواصل قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، ومنها قناة الجزيرة القطرية، بث أكاذيب مستمرة عبر شاشاتها ومواقع التواصل الاجتماعى، لإثارة الفتنة والفوضى فى المجتمع المصرى، والاستعانة بفيديوهات قديمة وترويجها على أنها فيديوهات وصور حدثت يوم الجمعة الماضى فى محافظات مصر، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم.