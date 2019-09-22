وزير خارجية أوكرانيا نفى تعرض زيلينسكي لضغط من ترامب

نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، الإشارات إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي.
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني أعرف ما الّذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنّه لم يكن هناك ضغط"، موضحًا أنّ "هذه المحادثة كانت طويلة ووديّة وتطرّقت إلى كثير من المسائل، وتطلّبت أحيانًا إجابات جادّة".
وكانت قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ "ترامب ضغط على أوكرانيا مرارًا للكشف عن معلومات بشأن نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن، هانتر"، مشيرةً إلى أنّ "ترامب حثّ زيلينكسي، خلال مكالمة هاتفية في تموز الماضي، على فتح تحقيق في كيفيّة حصول هانتر بايدن، على وظيفة في شركة غاز أوكرانيّة".
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