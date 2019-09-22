الجبير ردا على ظريف:يقول الكثير من الأمور المشينة والحرب خيارنا الأخير

رد وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وتلويح الأخير بـ"حرب شاملة حتى آخر جندي أميركي" إن هاجمت ​السعودية​ أو أمريكا بلاده، قائلا: "تصريحات ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة، ​المملكة العربية السعودية​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ حلفاء منذ 80 عاما وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا، والسعودية طالما دعمت نفسها، وأن السعودية و​أميركا​ ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك".

ولفت في حديث لقناة "CNN" إلى انه "بالنسبة لما يقولونه، السيد ظريف إما إنه لا يقول الحقيقة أو أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته، نحن نعلم أن هناك جزء من ​الحكومة الإيرانية​ يعكسون صورة أنهم يريدون التواصل مع ​العالم​ إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريدون توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة".

وردا على سؤال حول ما يمكن للجبير قوله لظريف، قال: "هو وغيره من المسؤولين الإيرانيين قالوا العديد من الأمور غير الصحيحة إن لم تكن كذبا صريحا، وعليه القول بأنهم غير مسؤولين أو أنهم لم يقوموا بهجوم ​أرامكو​ مثير للغضب".