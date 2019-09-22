القوات الأوكرانية: رصد 13 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، رصدها 13 خرقا لنظام وقف ​إطلاق النار​ في دونباس خلال ال 24 ساعة الماضية، من قبل قوات الدفاع الشعبي. وأكدت انه لم تسجل أي إصابات.

هذا ودخل نظام جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 00: 01 بتوقيت ​موسكو​ يوم 21 تموز. إلا أن هذا النظام لم يستمر يوم واحدا، حيث اتهمت جمهوريتا ​دونيتسك​ ولوهانسك الشعبيتان، المعلنتان من طرف واحد، كييف بخرق نظام وقف إطلاق النار.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في ​أوكرانيا​ في شهر شباط من نفس العام.