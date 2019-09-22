رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني متفائل بزيارتي إلى نيويورك، حيث سألقي خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74) يوم الجمعة المقبل، وأجري عددًا من الاجتماعات الثنائيّة واللقاءات مع قادة الدول حول قضايا السلام في السودان وإعفاء الديون، وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي؛ كما يسرّني اللقاء مع الجالية السودانيّة بنيويورك".
ومن المقرّر أن يصل حمدوك، مساء اليوم الأحد إلى نيويورك، ويلتقي برؤساء دول وحكومات عدّة وكبار المسؤولين، في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية، والأمين العام للأمم المتحدة.
كما سيشارك في عدد من الفعاليّات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان، الّتي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.
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