خروج تظاهرة جديدة بمدينة السويس المصرية ضد الرئيس السيسي

أفادت وكالة "فرانس برس" بخروج محتجين في مظاهرة ليلية جديدة بمدينة ​السويس​ ضد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​.

ونقلت الوكالة عن سكان في المدينة قولهم إن مواجهات وقعت بين ​الشرطة​ ومئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى وسط مدينة السويس، لكن أفراد الأمن كانوا منتشرين في الشوارع.

وفي غضون ذلك، نشر ​الأمن المصري​ قواته في محيط ميدان التحرير وسط ​القاهرة​ بعدما حاول عدد من المحتجين الوصول إليه مساء الجمعة.