خروج تظاهرة جديدة بمدينة السويس المصرية ضد الرئيس السيسي

أفادت وكالة "فرانس برس" بخروج محتجين في مظاهرة ليلية جديدة بمدينة السويس ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونقلت الوكالة عن سكان في المدينة قولهم إن مواجهات وقعت بين الشرطة ومئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى وسط مدينة السويس، لكن أفراد الأمن كانوا منتشرين في الشوارع.
وفي غضون ذلك، نشر الأمن المصري قواته في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة بعدما حاول عدد من المحتجين الوصول إليه مساء الجمعة.
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