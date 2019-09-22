وزيرة الصحة الفلسطينية حذرت من أن فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى

حذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، من "خطورة قطع ​إسرائيل​ ​التيار الكهربائي​ عن مناطق ب​الضفة الغربية​ المحتلة، على صحة المرضى وعمل ​المستشفيات​"، موضحةً أنّ "فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم الّتي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، عدا عن تأثيره على ​الأدوية​ والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحيّة".

وأكّدت في بيان، أنّ "أيّ انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية والمطاعم في المراكز الصحيّة سيؤدّي إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليّتها، خصوصًا أنّ تلك الأدوية تُحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ". وشدّدت على أنّ "هذه الخطوة الخطيرة تُعدّ عقابًا جماعيًّا لأبناء ​الشعب الفلسطيني​ كافّة، حيث لم تراع إسرائيل فيها أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي".

وحمّلت كيلة، إسرائيل "المسؤوليّة الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم"، مناشدةً المؤسسات الدولية و​المجتمع الدولي​، "للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي".

وكانت قد أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، يوم الإثنين تسلّمها ثالث إنذار من شركة ​الكهرباء​ الإسرائيلية، وبموجبه ستقوم الأخيرة بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة.