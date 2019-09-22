وزير الدفاع الكويتي: من المهم أن يحافظ الجيش على جاهزيته بظل أوضاع المنطقة

أكّد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، خلال زيارة تفقديّة أجراها لكلّ من مركز عمليّات القوّة الجويّة وسلاح الدفاع الجوي، "أهميّة محافظة جمیع وحدات الجیش على جاھزیّتھا، في ظلّ الأوضاع والظروف الّتي تمر بھا المنطقة".

وكانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش ​الكويت​ي يوم الأربعاء "رفع حالة الاستعداد القتالي الاحترازي"، موضحةً أنّ "ھذا الإعلان یأتي حفاظًا على أمن الكويت وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا من أيّ أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة".