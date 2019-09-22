أكّد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، خلال زيارة تفقديّة أجراها لكلّ من مركز عمليّات القوّة الجويّة وسلاح الدفاع الجوي، "أهميّة محافظة جمیع وحدات الجیش على جاھزیّتھا، في ظلّ الأوضاع والظروف الّتي تمر بھا المنطقة".
وكانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكويتي يوم الأربعاء "رفع حالة الاستعداد القتالي الاحترازي"، موضحةً أنّ "ھذا الإعلان یأتي حفاظًا على أمن الكويت وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا من أيّ أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الكويتي: من المهم أن يحافظ الجيش على جاهزيته بظل أوضاع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.