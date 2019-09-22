روحاني: لن نسمح لأي أحد بالاعتداء على أرضنا ونحن لسنا أهل الذلة

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، "أنّنا نستطيع من خلال صمودنا أن تجتاز هذا الطريق الصعب وأن نجبر الأعداء أن يحترموا الدولة الإيرانية وشعبها"، مشدّدًا على "أنّنا لن نسمح لأيّ أحد بالاعتداء على أرضنا ونحن لسنا أهل الذلة".

ولفت خلال عرض عسكري في ​طهران​، إلى أنّهم "اليوم يقومون بالحرب الاقتصاديّة ضدّنا في محاولة للقضاء علينا، ولكن شعبنا سيقف في مواجهتهم، ونحننرى انّهم يريدون القضاء على الأمن في ​أفغانستان​ وفي ​الخليج​ وفي ​العراق​". وبيّن أنّه "حيثما كانت إيران استطاعت القضاء على ​الإرهاب​ الّذي حاولوا فرضه على دول المنطقة".

ونوّه روحاني إلى "أنّنا نقول لجيراننا إنّنا نمدّ يد الصداقة ومستعدّون لمسامحتهم على أخطائهم السابقة"، كاشفًا أنّه "سيكون لنا مشروع في ​الأمم المتحدة​ يقوم على ائتلاف الأمل والصلح وابتكار السلام في ​مضيق هرمز​، لضمان أمن الخليج". وسأل: "إذا كانوا صادقين في تحقيق أمن المنطقة فلماذا يأتون بكلّ هذه الأسلحة إليها؟".

وأعلن"أنّنا لن نسمح لأعدائنا أن يفرضوا علينا الذلة لأنّنا أهل الحريّة، وكلّما ابتعدتم عن منطقتنا كلّما ساد فيها السلام والأمن"، مؤكّدًا أنّ"وجود قوات أجنبيّة في الخليج يؤدّي إلى تفاقم "غياب الأمن".