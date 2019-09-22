قوى الأمن: توقيف 88 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1054 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 88 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 21 أيلول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب، ​إطلاق نار​ ونشل".

وأفادت بـ"ضبط 1054 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".