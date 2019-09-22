أفادت معلومات خاصة بصحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ "​الأجهزة الأمنية​ السورية داهمت فجر يوم الجمعة القرى الحدودية مع ​لبنان​ في الداخل السوري بحثًا عن اللبناني المخطوف جوزيف حنوش، وتخلّل عمليّة المداهمة ​اشتباكات​ مع الخاطفين الّذين تمكّنوا من الفرار، ولم تسفر العمليّة عن تحرير حنوش".روا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الأوسط: الأمن السوري داهم قرى حدودية بحثا عن حنوش واشتبك مع الخاطفين الذين فروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.