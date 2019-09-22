عبدالله: كيف تعطى تأشيرة دخول لظريف إلى نيويورك وتحجب عن جبق؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "كيف تعطى تأشيرة دخول لوزير خارجية ​إيران​ ​محمد جواد ظريف​ إلى ​نيويورك​، وتحجب عن وزير ​الصحة​ اللبناني ​جميل جبق​؟"، قائلا :"بدها كتير تفكير".

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