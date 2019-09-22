في رسالة وداع.. غرينبلات يتحدث عن الفارق بين قتل إسرائيليين وفلسطينيين!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة وداع قبيل ترك منصبه، تحدث فيها عن الفارق بين قتل إسرائيليين وفلسطينيين.

وأكد غرينبلات في الرسالة التي نشرتها شبكة "سي إن إن" أمس الجمعة أنه ينوي الاستقالة من الخدمة الحكومية للعودة إلى العمل في القطاع الخاص وإعادة الانضمام لعائلته، معربا عن فخره بـ "حماية الدولة العبرية تحت سلطة الرئيس الذي يعد أعظم صديق لإسرائيل في تاريخها"، لكن دون توجيه أي كلام ودي إلى الجانب الفلسطيني.

وامتنع "مبعوث صفقة القرن" عن ذكر السلطة الفلسطينية إطلاقا في رسالته، وهاجم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قائلا إنهما مستعدتان للتضحية بأرواح مليوني فلسطيني بغية تحقيق مهمتهما، أي "تدمير دولة إسرائيل"، مضيفا أن ثقتهما بأنهما ستنجحان في ذلك تستدعي استغرابا أكبر لديه.

وأعرب غرينبلات عن خيبة أمله في أن "كثيرين من الأشخاص يتصرفون كما لو أن رؤى الآخرين لا قيم لها" بسبب اختلاف مواقفهم مع إدارة ترامب، كما اشتكى من "حجم التضليل" حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي والعربي-الإسرائيلي.

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وأبدى غرينبلات أسفه إزاء العقبات التي تمنع إدارة ترامب من "تحسين حياة الفلسطينيين" وغياب أي حل لإنهاء سيطرة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على قطاع غزة.

كما أشار المبعوث إلى أن حزنه لسقوط ضحايا مدنيين في النزاع يخص بالدرجة الأولى الإسرائيليين الذين "قتلوا بدم بارد جراء هجمات إرهابية وبصواريخ أطلقت من غزة"، مضيفا: "أنا حزين حيال اعتقاد البعض أن هناك مساواة من الناحية الأخلاقية بين هؤلاء الذي قتلهم الإرهابيون بدم بارد والذين قتلوا صدفة بسبب حاجة إسرائيل المستمرة للدفاع عن نفسها من الهجمات".

المصدر: سي إن إن