شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح الحسينى: الشعب يرفض دعوات التحريض والتخريب.. ومصر ستظل قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، إن الشعب المصرى يصطف خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة، والدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته، ومواجهة التحديات.

وأضاف "الحسينى"، أن الشعب المصرى واعي ويدرك ما يحاك لمصر من مؤامرات ومخططات خبيثة للنيل من الوطن وهدم مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يستجيب لأي دعوات مغرضة من جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها وحلفائها من المخربين ودعاة الفوضي.

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وحذر النائب ممدوح الحسينى من الشائعات المغرضة والأكاذيب التي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلي عدم الترويج لهذه الشائعات التي تستهدف التحريض ضد مؤسسات الدولة وتشويه الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع نائب دائرة سنورس بالفيوم: "مصر ستظل صامدة وقوية ولن يستطيع أحد النيل منها، فعلي مدار السنوات الماضية تخطت الدولة صعوبات ومحن كثيرة، والآن الوضع أفضل والاقتصاد المصرى تعافي وكل المؤسسات الاقتصادية الكبري في العالم تشيد بتحسن الاقتصاد المصري".