حدث ليلا| زلزال يضرب شرق القاهرة.. والقضاء على وكر إرهابي في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهدن ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365 كالتالي..

معهد الفلك: زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 3.4 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في تمام الساعة التاسعة و9 دقائق مساء اليوم السبت، زلزالًا بقوة 3.43 على مقياس ريختر، ضرب منطقة شرق القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

بالشروط والجوائز.. الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة بإجمالي جوائز تتجاوز مليون جنيه، خلال الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 13 فبراير 2020، للتفاصيل اضغط هنا..

"ذاكروا كويس من بداية العام".. رئيس قطاع التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات عندما تأتي سهلة ويسيرة يضيع حق الطالب الجيد، مشيرًا إلى أن العام الماضي كانت الامتحانات بسيطة فأصبحت نسبة المجاميع المرتفعة عالية جدًّا وبذلك تساوى الطالب المتوسط مع الطالب صاحب المستوى المرتفع، للتفاصيل اضغط هنا..

رضا حجازي يكشف عن ملامح "الثانوية العامة" في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف الرئيسي ورؤية مصر 2030 لتطوير التعليم خلال السنوات العشر القادمة، هو كيفية الوصول للمعرفة وإدارتها وأن تكون هناك طلاقة ومرونة وأصالة، للتفاصيل اضغط هنا..

"تحالف الأحزاب" يطالب الشعب بالدفاع عن استقراره

طالب تحالف الأحزاب المصرية، الشعب المصري بالقيام بدوره الوطني في الدفاع عن أمنه واستقراره، من الدعوات المشبوهة التي ورائها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتي استطاعت تلك الجماعة في استقطابهم، للتفاصيل اضغط هنا..

هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين الأجانب للالتزام بـ 5 قواعد مهنية

دعت الهيئة العامة للاستعلامات، وسائل الإعلام الدولية، وخاصة مراسليها المعتمدين في القاهرة، إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً عند تغطيتهم لشئون مصر وأخبارها، للتفاصيل اضغط هنا..

"الأعلى للإعلام": رصد 630 خبرًا كاذبًا في قنوات الإخوان خلال 10 أيام

قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ 10 أيام الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، للتفاصيل اضغط هنا..

"آر بي جي" و"قذائف".. ماذا وجد الأمن في وكر إرهابي المطرية؟

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مصرع إرهابي تابع لحركة "حسم"، يدعى عمرو أحمد أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في المطرية، بعد أن كشفوا وكرًا يتخذه في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، لتخزين الأسلحة، للتفاصيل اضغط هنا..

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دفاع "فتاة العياط": الطب الشرعي أثبت وجود جلدها تحت أظافر القتيل

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة أحمد"، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، إن النيابة العامة تسلمت التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد موكلتها تحت أظافر القتيل، وخلو أظافر موكلتها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة، للتفاصيل اضغط هنا..

عمرو أديب يعرض فيديو لشباب يتقاضون أموالًا للمشاركة في المظاهرات

عرض الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة بوسط القاهرة، يظهر فيه مجموعة من الشباب في أثناء تقاضيهم أموالًا للمشاركة في التظاهرات، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الخارجية: دعاوى التظاهر حقد دفين تجاه مصر ولا تلقى أية استجابة على الساحة المحلية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي خلال زيارته الحالية لنيويورك لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شخصيات مؤثرة وشخصيات قريبة من دوائر صنع القرار ورؤساء الشركات، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه لوقف خسائر الشركات القابضة للغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق إن الوزارة وضعت خطة تطوير شاملة للشركات الخاسرة التابعة للقابضة للغزل والنسيج تستهدف وقف الخسائر وتحقيق الأرباح بتكلفة استثمارية 21 مليار جنيه، وتنتهي في عام 2022، للتفاصيل اضغط هنا..

"النفط لم يُصبح حافزًا".. لماذا لم تتحرك أمريكا للرد على هجوم أرامكو؟

في حادثة هي الأبرز حتى اللحظة، ضربت طائرات مسيرة، معملي نفط بقيق وهجرة خريص، التابعين مباشرة لعملاق النفط السعودي، أرامكو، ما أدى إلى انقطاع الإنتاج كلياً من تلك المنطقتين، وسط ترقب دولي لرد الفعل الأمريكي، الذي توقع البعض أن يكون عسكرياً، للتفاصيل اضغط هنا..

المجلس الإسلامي البريطاني: فقدنا الثقة في قدرة الساسة على التصدي للعنصرية

قال المجلس الإسلامي البريطاني إنه "فقد الثقة" في قدرة الساسة على التصدي للعنصرية، وذلك بعد بروز حالات جديدة للإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين الحاكم، للتفاصيل اضغط هنا..

صحيفة: حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء نظام المراقبة والمساءلة الخاص بالتعليم

تعهد حزب العمال البريطاني بإلغاء مكتب المعايير في التعليم وخدمات ومهارات الأطفال (أوفستيد)، المعني بالتفتيش والمساءلة لضمان جودة التعليم، قبيل انتخابات مبكرة محتملة، حسبما أفادت صحيفة "أوبزرفر"، للتفاصيل اضغط هنا..

تعهدات في حزب العمال باستفتاء ثانٍ حول بريكست

تعهد النائبان في حزب العمال البريطاني بيتر كايل وفيل ولسون، اليوم السبت، بإعادة طرح مقترح في مجلس العموم لربط أي اتفاق مستقبلي حول بريكست باستفتاء شعبي ثان، للتفاصيل اضغط هنا..

السودان: حمدوك يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،اليوم السبت،قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، للتفاصيل اضغط هنا..