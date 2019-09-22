محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: انقلبت سيارة نقل مقطورة محملة بكونتنر في طريق إسكندرية الصحراوي بعد نزلة طريق المحور للقادم من لبنان اتجاه الصحراوي اتجاه القرية الذكية (الطريق الداعم)، وانتقل قيادات الادارة العامة للمرور لرفع آثار الحادث. وأغلق رجال المرور نزلة المحور القادم من ميدان لبنان اتجاه القرية الذكية والصحراوي، وأعدت تحويلة بديلة حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعوده اتجاه القريه الذكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​تحويل طريق إسكندرية الصحراوي بعد انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بـ"كونتنر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.