الحكم على بطلة كليب "عندي ظروف" بـ"الاتجار في البشر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و20 متهمًا آخرين (11 فتاة، و9 شباب)، على الحكم الصادر بحبسهما من محكمة الجنح لاتهامهم بممارسة وتسهيل الدعارة.

كانت قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة "شيما"، و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، وقضت بالحبس مدد تتراوح بين سنة لـ3 سنوات على 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافية، محل ضبطهن.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافية وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، استقطب عددا من الفتيات، ومنهن المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين آخرين ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.