اليوم .. حفل استقبال الطلاب الجدد بكليات جامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

تنظم جامعة حلوان، اليوم الأحد، حفل رفع أعلام الكليات واستقبال الطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم.

وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.

كان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قد قام السبت، برفع علم مصر خلال أول أيام العام الجامعي الجديد (2019-2020) بمرافقة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئات التدريس ومديري العموم والإدارات بالجامعة.